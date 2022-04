Ieper legt vier padelvelden aan op ligweide van zwembad

Stad Ieper is in de paasvakantie begonnen met de aanleg van vier padelvelden. De velden komen op de ligweide van het zwembad en zouden al in juni in gebruik genomen kunnen worden. Het nieuw te bouwen zwembad komt aan de overkant van de sporthal langs het Kanteelpad waar nu nog een voetbalveld ligt.

De grondwerken voor de padelterreinen begonnen in de eerste week van de paasvakantie. Er komen vier padelvelden op een oppervlakte van ongeveer 1.100 m². Als locatie kwam de sportdienst en het stadsbestuur uit op de ligweide bij het stedelijk zwembad op de sportzone. “We kozen voor deze locatie omdat het centraal gelegen is en het hier op de sportzone voor de sportdienst gemakkelijk uit te baten is”, zegt schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper). “We hebben er ook toezicht op, de kantine is vlakbij gelegen. Het is de beste locatie die we konden vinden, want het was echt wel een zoektocht. Ook in de deelgemeenten hebben we gezocht naar geschikte locaties. We hebben altijd gezegd dat we vier terreinen wilden die een clubwerking toelaten. Uiteindelijk zijn we hier geland bij gebrek aan andere mogelijkheden.”

“Dit is ook een geschikte locatie omdat er geen bewoning in de buurt is”, pikt sportfunctionaris Thierry Buseyne in. “Hier en daar hoor je wel eens dat mensen die in de buurt van padelvelden wonen klagen over geluidsoverlast.”

223.000 euro

Ondertussen zijn de funderingen al aangelegd. “Eigenlijk is het een gelijkaardig procedé als bij een kunstgrasveld. Vervolgens komt de opbouw: het veld, de omheining, de glaswanden en alle voorzieningen zodat de sportdienst de padelvelden kan uitbaten. We voorzien dat in de maand juni de padelvelden in gebruik genomen kunnen worden. Als alles verder volgens planning verloopt, zou dat geen probleem mogen zijn. De investering voor Stad Ieper bedraagt 223.000 euro.”

In de zomer willen we starten met initiatiereeksen

Volgens de schepen is het nu nog maar een kwestie van tijd vooraleer er een eerste Ieperse padelclub boven de doopvont wordt gehouden. “Voorlopig is die er nog niet, maar ik denk dat we er alle vertrouwen in mogen hebben dat het niet meer zo lang zal duren tegen dat dit spontaan zal ontstaan. De hype is zeker nog niet over.”

Het worden echter niet de eerste padelvelden in groot-Ieper. Begin februari openden David Casteleyn, Jorn Woets en Laurent Vandamme al De Padelver in een loods in Elverdinge. “Maar dit zullen wel de eerst niet-overdekte padelterreinen zijn in Ieper, dus is het toch nog een beetje een primeur”, zegt Patrick Benoot. “Ik vernam ook al dat er nog een nieuw privaat initiatief zou komen aan het Augustijnenpark, maar voorlopig hebben we daar nog geen vergunningsaanvraag voor gekregen.”

Nieuw zwembad

De komst van de padelvelden vlakbij het huidige zwembad hypothekeert de mogelijkheid van het stadsbestuur om op die locatie het nieuwe zwembad te bouwen, maar ook daarover zijn er al knopen doorgehakt. “Het nieuwe zwembad zal gebouwd worden op het voetbalveld, T5 zoals we het noemen, langs het Kanteelpad”, vertelt Patrick Benoot. “De eersteenlegging is voorzien in september volgend jaar. Het huidige zwembad blijft open zo lang de werken aan het nieuwe zwembad bezig zijn. Daarna zullen we nog moeten zien wat er gebeurt met het huidige gebouw. In ieder geval zullen we dan wel stoppen met de uitbating, want dat zou een beetje te veel personeelsinzet en andere kosten met zich meebrengen.”

De padelvelden zullen bereikbaar zijn via het paadje dat start vanaf de parking bij de voetbalterreinen van KVK Westhoek. “Vanaf de zomer willen we initiatiereeksen organiseren om de opstart mogelijk te maken en de terreinen een beetje in de kijker zetten”, besluit Thierry Buseyne.