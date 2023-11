Ieper herdenkt 105 jaar Wapenstilstand in aanwezigheid van premier De Croo, deze keer naast Menenpoort

In Ieper vond vandaag 11 november voor de 105de keer de herdenking plaats van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) legde een krans neer. “Vrede is een kostbaar goed dat we moeten koesteren.”

Dagenlang regende het in de Westhoek, maar gelukkig scheen zaterdag de zon in Ieper, want uitzonderlijk vond de herdenkingsplechtigheid niet plaats onder de Menenpoort, maar voor het monument. De reden daarvoor zijn de restauratiewerken die momenteel bezig zijn aan het gebouw.

Naar jaarlijkse gewoonte begon de herdenking van Wapenstilstand in Ieper op de Franse begraafplaats Sint-Charles de Potyze, gevolgd door een service in de Sint-Georges Memorial Church en een eucharistieviering in de Sint-Maartenskathedraal. Na de Poppy Parade was het tijd voor de plechtigheid aan de Menenpoort. “Deze tijd vorig jaar spraken we over Oekraïne, dit jaar is het Gaza. Het zijn slechts 2 van de meer dan 100 gewapende conflicten die momenteel in de wereld bezig zijn”, zei Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association, in zijn toespraak. “Het zou naïef zijn te denken dat onze aanwezigheid hier een effect zou hebben op al deze oorlogen, maar misschien kunnen we wel een effect hebben op vrede.”

Eerste minister Alexander De Croo legde een krans neer, samen met heel wat andere prominenten. “De Last Post is voor mij persoonlijk elke keer een bijzonder intense ervaring als eerbetoon aan de vele slachtoffers van die gruwelijke oorlog”, aldus de premier. “Vrede is een kostbaar goed dat we moeten koesteren.”

Op de Grote Markt werd op hetzelfde moment de grote vredesvlag ontvouwd. De vlag van 30 op 60 meter is bedoeld om aandacht te vragen voor de vergeten conflicten. Er werden poppies uit het Belfort naar beneden gegooid. Er daagde heel wat volk op in Ieper, maar naar verluidt waren er toch wat minder dan andere jaren (de coronajaren niet mee gerekend). Het slechte weer van de voorbije dagen was daar de oorzaak van.