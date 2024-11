“Iedereen wist hier telkens wat ze aan mij hadden”: Carina (65) neemt na net geen 45 jaar afscheid van stadhuis in Menen

Toen de jonge Carina Develter in 1980 begon te werken in het stadhuis in Menen was dat een droom die in vervulling ging. Vandaag, 44,5 jaar later, kijkt ze uit naar een nieuw hoofdstuk.

“Ik was pas 21 jaar toen ik in dienst ging bij het stadsbestuur en ik begon er als klerk (administratieve hulp)”, zegt Carina (65). Op haar 18de werd Carina Wieltjesprinses en had dus toen al een connectie met het stadhuis. “Het is moeilijk om uit te leggen maar ik heb altijd al de ambitie gehad om in het stadhuis te werken. Al vanaf dag één voelde ik mij er op mijn plaats”, aldus Carina.

Kabinetsmedewerkster

Men raadde mij aan om bestuurswetenschappen te volgen en met dat diploma kon ik deelnemen aan meerdere bevorderingsexamens. “In die 44,5 jaar werkte ik er, in volgorde, bij de technische dienst, de dienst economaat, de dienst externe betrekkingen, de dienst evenementen en de dienst lokale economie. De laatste zes jaar werkte ik als kabinetsmedewerkster van burgemeester Eddy Lust. Het is dus vooral de verscheidenheid van die verschillende diensten die het allemaal zo boeiend heeft gemaakt”, weet Carina. “Ik werkte tijdens zeven legislaturen met zes verschillende burgemeesters en een 50-tal schepenen. Iedere schepen zal dit beamen, ze wisten telkens wat ze aan mij hadden en ik zette mij steeds evenveel in, ongeacht de politieke kleur van de verkozenen”, vervolgt Carina.

Carina Develter is volgens burgemeester Eddy Lust een naam als een klok in het stadhuis en bij uitbreiding in de hele stad. Een naam die voor velen synoniem staat voor humor, maar ook voor een flinke dosis pit en gedrevenheid.

“Carina ondersteunde mij van 2013 tot 2018 en heeft een enorme bijdrage geleverd voor onze lokale ondernemers en dit met haar typische gedrevenheid en energie. Toen ik in 2019 burgemeester werd, merkte ze meteen op: ge goa mi toch meepakn nje? En ja, ik heb geen enkel moment getwijfeld om dit enthousiasme, deze ervaring, deze kennis en deze energie mee te nemen. Met Carina was het steeds een perfecte, intense, punctuele, correcte maar vooral leuke samenwerking”, aldus Eddy.

Afscheid

Op 1 december neemt Carina definitief afscheid van haar geliefde stadhuis met een dubbel gevoel. Van actief naar non-actief. “Het is een evenwel mooie afsluit. Met de drie jaar die ik voordien had gewerkt in de privésector erbij heb ik een rijkgevulde carrière van 47,5 jaar achter de rug. Ik ben heel trots op al die jaren”, besluit Carina.