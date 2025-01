Ian wil mensen verenigen met unieke streetwear

Ian Remy richtte in 2018 zijn eigen kledingmerk strngr op. Ondertussen breidde de Kortrijkzaan zijn diensten uit met strngr.visuals en atelier.strngr.

“Ik was altijd al gepassioneerd door fotografie”, opent de 23-jarige duizendpoot. “In 2018 kwam daar mijn eigen kledingmerk strngr bij. Ik kocht mijn eigen machines aan om te bedrukken. Eerst voor mezelf, daarna voor vrienden. Stilaan ging de bal aan het rollen en kwam er een onlineshop waar iedereen terechtkon. Ik had een jaar een pop-upwinkel in de Budastraat. Ook enkele andere pop-ups van een week in Kortrijk en een van een maand in Waregem deden het merk groeien. In het assortiment zijn nu al T-shirts sokken, broeken, truien en jassen (volgende winter) te verkrijgen. Ook hippe zonnebrillen zijn aan het assortiment toegevoegd”, vertelt Ian.

“Bij strngr is het onze missie om mensen te verenigen door onze unieke streetwear. Mode heeft de kracht om directe verbindingen te creëren: wanneer je iemand met dezelfde stijl of interesses ontmoet, vormt dat een directe band. Onze kledij is ontworpen om dat moment te creëren. Wanneer je iemand ziet die strngr draagt, is die niet langer een vreemde; je deelt al iets gemeen, met elk een stuk strngr. Om de twee à drie maanden komt er een nieuwe collectie uit die ik zelf ontwerp. Het gaat van maatje XS tot XXXXL.”

Meer dan mode

“Ik ben nu ook gestart met atelier.strngr”, gaat Ian verder. “Ik bedruk promotiemateriaal zoals kledij, ramen, enzovoort. Ik maak en ontwerp eveneens flyers, posters, visitekaartjes … Ook strngr.visuals zit al een tijdje in de lift. Dit is eventfotografie. Ik fotografeer dj’s, in clubs, opdrachten op aanvraag enzovoort. Van mijn passie heb ik mijn bijberoep kunnen maken. In hoofdberoep ben ik Field Service Engineer voor grootmaatprinters. Ik herstel en installeer die. Ik zit dus bij de bron”, aldus Ian Remy. (ELD)

Alle info over strngr kan je terugvinden op http://strngr.co.