Zedelgemse huwelijksjubilarissen tweede jaarhelft muzikaal gevierd

Van de 117 Zedelgemse echtparen die in de tweede helft van 2024 minstens 50 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten, schoven liefst 66 koppels mee aan de feesttafel van het lokaal bestuur in dienstencentrum De Braambeier aan. Van de koppels die 50 jaar wettelijk getrouwd zijn waren er 34 aanwezig (65 uitgenodigd), van de 60 jaar getrouwde koppels 26 (42 uitgenodigd) en van de 65 jaar getrouwde echtparen 6 (10 uitgenodigd.) Het echtpaar dat 70 jaar lief en leed met elkaar deelt was niet goed genoeg meer op de been, en moest verstek geven. Alle aanwezige echtparen kregen uit naam van het gemeentebestuur gegraveerde glas- en biergeschenken. De jubilarissen die er op de feestnamiddag niet bij konden zijn, krijgen die attentie nog op een later moment. Van geluk en gezondheid wenste de burgemeester hen allen nog een grote dosis. (foto HV)