Wilmar en Gerda vormen samen een gouden paar

Op 21 juni 1974 stapten Wilmar Clarysse en Gerda Ledoux in het huwelijksbootje. Het gemeentebestuur huldigde hen onlangs voor hun gouden huwelijksverjaardag.

Zowel Wilmar als Gerda zijn afkomstig uit de omgeving van Moorslede. Wilmar werd geboren op 8 januari 1951 en groeide op in Sint-Pieter in Ledegem. Na zijn eerste schooljaren in het plaatselijke wijkschooltje ging Wilmar vanaf zijn achtste naar de Broederschool in Menen. Zijn middelbaar volgde hij in diezelfde stad. Wilmar studeerde economie en ging daarna aan de slag bij Geropaints in Roeselare en later bij de firma Vandeputte in Izegem. Het grootste deel van zijn carrière werkte Wilmar als bediende bij de CM. Hij was er van 7 maart 1977 tot aan zijn pensioen aan de slag. Wilmar is erg bekend in het Dadizeelse verenigingsleven. Zo was hij 35 jaar lang de chauffeur voor de wielertoeristen. Daarnaast is hij medestichter van Volksvermaak in Dadizele.

Zaal Flandria

Gerda is een geboren en getogen Dadizeelse. Ze zag het levenslicht op 4 februari 1952. Gerda groeide op aan ‘t Waterputje. Na haar kleuter- en lagereschooltijd in Dadizele volgde ze snit en naad in Ledegem. Vanaf haar veertiende ging ze aan de slag bij de fluweelweverij in Ledegem. Later werkte ze nog als naaister bij Remi Paret in de Beselarestraat, in de Plastiekfabriek in Dadizele en als poetshulp. Gerda houdt van puzzelen en in de tuin werken.

Het gouden echtpaar leerde elkaar kennen in zaal Flandria in Ledegem. Ze trouwden in de basiliek van Dadizele. Tot juli 1976 woonde het koppel in de Ketenstraat in Dadizele. Daarna verhuisden ze naar hun woning in de Guido Gezellelaan. De jubilarissen hebben twee kinderen: Ingmar en Ines en drie kleinkinderen Briek, Stan en Wout.