Willy Viaene en Godelieve Ampe zijn zestig jaar getrouwd

Willy Viaene en Godelieve Ampe stapten op 17 november 1964 in het huwelijksbootje. Het echtpaar is inmiddels zestig jaar getrouwd en werd daarvoor gehuldigd door het gemeentebestuur. Willy groeide op in een landbouwersgezin in Merkem. Na zijn lager onderwijs ging hij meehelpen op de boerderij. Godelieve haar ouders runden een boerderij in Handzame. Zij ging aanvankelijk aan de slag als bediende bij Voeders Laga in Roeselare, maar later zette ze samen met Willy de landbouwactiviteiten op de ouderlijke hoeve voort. Willy en Godelieve leerden elkaar kennen op het trouwfeest van Willy’s nicht in Diksmuide. Ze trouwden in 1964 in de kerk van Handzame. Het diamanten echtpaar kreeg drie dochters: Kristien, Karin en Anneke. Inmiddels zijn ze ook de trotse grootouders van Elise, Estelle en Lisette. (BF/foto JS)