Voormalig burgemeester van Ichtegem stapt in het huwelijksbootje op Eernegem kermis

Op dinsdag 20 September traden Karl Bonny en Nancy De Bruyne in het huwelijksbootje. De datum werd niet toevallig gekozen, want net in deze periode is het de jaarlijkse Eernegem kermis.

Mensen die Karl goed kennen weten nu eenmaal dat hij een passie heeft voor al wat met kermis en circus te maken heeft. Dat het nieuwe koppel uiteindelijk in de botsauto’s terecht kwam was dan ook te verwachten.

Karl is natuurlijk geen onbekende voor het grote publiek. Hij werd in 1998 burgemeester en bleef dat tot december 2018. 20 jaar was hij burgemeester dus. Karl is nog steeds actief in de politiek en hij zetelt nog altijd in de gemeenteraad. Nancy De Bruyne werkt bij de dienst veiligheid in het Administratief Centrum in Eernegem.

(RI)