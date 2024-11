Voor het eerst in Heuvelland: André en Georgette zijn 75 jaar getrouwd

Op zaterdag 16 november werd er feest gevierd in het WZC Sint-Medard te Wijtschate. André Gryson en Georgette Duflo vierden er hun albasten huwelijk, 75 jaar geleden, op 19 november 1949, traden ze in het huwelijk.

Het is de eerste keer in Heuvelland dat er een koppel kan gevierd worden dat zolang getrouwd is en bij uitbreiding zou het nog maar het tweede koppel zijn in onze provincie die dat heeft verwezenlijkt.

Georgette werd geboren op 19 december 1925 in Wijtschate en wordt dus binnenkort 99 jaar, ze was de middelste uit het gezin met drie kinderen, ze had nog twee broers, maar die zijn ondertussen overleden. Georgette liep school in Wijtschate en ging daarna werken bij de plaatselijke landbouwers, oa. Clarebout, de toenmalige aardappel- en kolenhandel in het dorp. Ze ging ook her en der gaan poetsen bij de mensen thuis, maar ze heeft ook twintig jaar aan een stuk in de kerk van Wijtschate gepoetst. Verder was ze een drijvende kracht achter de missie werking en heeft ze hopen pannenkoeken gebakken voor elk missiefeest. Daarnaast heeft ze voor haar familie een warme thuis gecreëerd voor al wie haar lief had. Zo herinneren de kinderen zich nog de gezellige en warme momenten bij de ‘koolstove’ en de verse kroketten met de speciale sausjes die Georgette maakte als het Wijtschate Kermis was.

André werd geboren in Kemmel op 26 oktober 1928, hij is zopas 96 geworden. Hij kwam uit een gezin van zes kinderen waarvan enkel André nog in leven is. Hij liep school te Kemmel tot hij ging werken bij de plaatselijke boeren. Hij bleef het langst bij Maurits Goudeseune, tot die op pensioen ging. André trok dan naar De Jatte in Waasten waar hij nog 19 jaar heeft gewerkt. Hij was een actieve man die na zijn uren in de Jatte nog ging schilderen en behangen bij de mensen thuis, maar zijn ‘lochting’ (moestuin) bleef hij heel zijn leven koesteren.

Ze leerden elkaar kennen op de kermis in Wijtschate en André bracht al van het eerste moment zijn Georgette naar huis op de ‘buze vaan zijne vélo’. Van het een kwam het ander en op 19 november trouwden ze te Wijtschate. In het huwelijk kwamen er twee kinderen; Rita en Patrick. Later kwamen daar de schoonkinderen André en Martine bij. Georgette en André zijn ook de trotse grootouders van Katrien en Jens en de overgrootouders van Lies, Eva, Joren en Ferre.

“Ons grote geluk was dat we heel lang thuis hebben kunnen blijven wonen en dat dank zij de goede zorgen van de familie, de buren, de thuiszorg en de verpleging aan huis. Nu zitten we hier samen in WZC Sint-Medard en nemen we nog altijd deel aan de activiteiten en ik zing nog mee in het koor”, vertelt Georgette.

Het gemeentebestuur was dan ook bijzonder fier om het enige echte albasten koppel in de bloemetjes te mogen zetten. Daarbovenop kregen ze nog een geschenkmand van de koning en koningin.