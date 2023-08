Vonk briljanten paar Leon en Annie uit Brugge sloeg over op hun werk

Leon Van Tieghem (88) en Annie Van Nevel (86) uit de Fazantenlaan in Sint-Andries hebben zondag hun briljanten huwelijksjubileum gevierd in het restaurant Usilia in de Pelderijnstraat in Male.

Het koppel leerde elkaar destijds kennen bij Desclée de Brouwer, waar ze beiden werkten. Hij was er administratief bediende, zij arbeidster.

Minivoetbal

Op 14 augustus 1958 werd hun huwelijk voltrokken. Ze kregen vier kinderen: Dany, Geert (fractieleider van de N-VA in de Brugse gemeenteraad), Marleen en Lieveke. Er zijn zes kleinkinderen, met Elke, Drieke, Charlotte, Stien, Soetkin en Karan, en er is één achterkleinkind met Lènu.

Leon houdt van voetbal en minivoetbal. Hij was secretaris van Minivoetbalploeg ‘t Comtoirtje en vurig supporter van MVC Marnix Van Daele. Verder houdt hij van ringsteken en van toeristische zoektochten. Samen genieten ze van lekker eten en een restaurantje doen.