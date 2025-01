Viviane en René vieren gouden huwelijksgeluk

René Jacqué (72) en Viviane Verkruyse (73) hebben op vrijdag 24 januari hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd. Het echtpaar baatte gedurende vijfendertig jaar een goed draaiende horecazaak uit aan de haven.

Viviane en René wonen in de Waterkasteelstraat, van waaruit ze een mooi zicht hebben op de bootjes. Liefst vijfendertig jaar lang hadden ze een goed draaiende zaak op de Franchommelaan, waarvan de naam bij de wat oudere Blankenbergenaars nog wel een belletje zal doen rinkelen. “We zijn zelf ook twee rasechte Blankenbergenaars”, zegt René. “Geboren en getogen. Pa was lang voorzitter van de havengebuurtekring, en zo heb ik mijn vrouw leren kennen. Viviane was destijds immers secretaris van datzelfde bestuur… Maar het was pas met carnaval dat de vonk écht oversloeg”, klinkt het.

René was later zelf een tijdlang voorzitter van Haven en Gebuurte, en zetelde daarnaast ook in het bestuur van het Hof der Prinsen. “In 1980 was ik zelf kandidaat-prins, maar ik ben het toen net niet geworden. We hebben ‘de goeie tijden’ wel nog meegemaakt, het ‘Blankenberge by night’ waar iedereen nu nog van spreekt. Vroeger kon je hier dag en nacht uitgaan, en dat deden wij dan ook. Dikwijls gingen we na ’t werk nog op zwier.”

Levensgenieters

Viviane was tien jaar secretaris van De Jeugdridders, een carnavalsgroep die intussen al lang niet meer bestaat. “Ik heb nog carnavalskostuums gemaakt”, vertelt ze. Maar hun hart lag in de horeca. “De Slipway, zo heette onze zaak. Die werd in ’54 opgericht door mijn ouders – wij waren dus de tweede generatie. Viviane en ik hebben het in ’76 overgenomen.”

Vandaag zijn ze vaste klant in ’t Kapiteintje. “Maar ook in brasserie Terroir komen we al eens graag. En in de Bar’do, bij Valentientje.” Kortom: René en Viviane genieten van het goede leven. “We hebben samen ook al veel van de wereld gezien. In maart vertrekken we weer voor een maandje naar Torre del Mar aan de Costa del Sol… Maar ook in Blankenberge is het dus aangenaam toeven.”