Uitbaters van slagerij Boury vieren gouden jubileum

Frans Boury (72) en Marie-Thérèse Dever (71) zijn vijftig jaar gehuwd.

Frans en Marie-Thérèse – beter gekend als Trees – waren bijna 40 jaar de uitbaters van de slagerij Boury, aan de Kortekeer in Oostvleteren.

Frans werd op 17 maart 1952 geboren als jongste in een landbouwersgezin in Krombeke. Hij heeft twee broers en één zus. Frans leerde zijn stiel bij zijn oom, die slager was, en als knecht bij beenhouwer Georges Declerck in Oostvleteren.

Trees zag het levenslicht op 16 januari 1953 en is een deel van een drieling. Zij bracht enkele jaren door in Krombeke, maar toen verhuisde het gezin naar Wallonië omdat er daar meer werkgelegenheid was voor haar ouders, vijf broers en zus. Een tante van Trees had een café in Krombeke en tijdens de vakantie vertoefde ze daar geregeld. Frans kwam daar om te biljarten en zo hebben de twee elkaar leren kennen.

Pensioen

Het koppel trouwde voor de wet op 6 december 1974 in Kessel-Lo en op 20 december 1974 in de kerk van Krombeke. Ondertussen had Frans zijn baas, beenhouwer Declerck, besloten om met pensioen te gaan en Frans kreeg de kans om de zaak over te nemen. Op 1 januari 1974 was hij officieel de nieuwe slager en kort daarna was Marie-Thérèse het vaste gezicht achter de toonbank van de slagerij. Het koppel kreeg twee kinderen. Geert (49) en Christel (46). Zij zorgden voor vier kleinkinderen. Emiel (22), Jules (20), Dylan (21) en Jorden (18). Geert woont in Rumbeke en Christel in Geluwe.

Na 38 jaar besloten Frans en Trees om het wat kalmer aan te doen en de zaak te verkopen. Ondertussen hebben ze een nieuwe thuis in de Halve Reningestraat, waar ze nog steeds wonen. Het koppel gaat graag eens op reis naar Tenerife of een daguitstap met Neos Ieper of Okra Vleteren. En iedere winter zorgt Frans dat er genoeg brandhout is voor hun kachel, ook een hele klus. Frans stond ooit op de lijst van LVP voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voormalig burgemeester Stephan Mourisse kwam het koppel dan ook proficiat wensen met hun gouden jubileum. (RVL)