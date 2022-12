Telg uit adellijke familie van der Elst stapt in huwelijksbootje

In het stadhuis van Damme werden baron Renaud van der Elst en Cynthia Wu door burgemeester Joachim Coens in de echt verbonden. De huwelijksplechtigheid vond plaats in beperkte kring, met naast het bruidspaar enkel de broer en de ouders van de bruidegom als aanwezigen.

Renaud van der Elst is een telg uit de adellijke familie die al jarenlang eigenaar en (deeltijds) bewoner is van het Kasteel van Oostkerke, gelegen tussen de dorpskern van Oostkerke en de Damse Vaart. Op vandaag wordt het kasteel quasi permanent bewoont door Robert van der Elst, de broer van de bruidegom, die het kasteeldomein en de omliggende gronden beheert en zich sterk sociaal-maatschappelijk engageert in Oostkerke en bij uitbreiding Damme. De familie van der Elst onderhoudt overigens goede contacten met de Belgische koninklijke familie.

Bruidegom Renaud woont en werkt in Zwitserland, waar hij een leidinggevende functie bekleedt bij elektriciteitsbedrijf Alpiq. Bruid Cynthia Wu is geboren in de Verenigde Staten maar woont en werkt nu in Taiwan. Haar familie is actief in de politiek en het zakenleven. Ze zetelt namens de Taiwan People’s Party in de Yuan, de volksvertegenwoordiging van Taiwan. Voorheen werkte ze voor Shin Kong Life Insurance, een onderdeel van de Shin Kong Group die opgericht werd door haar grootvader langs vaders kant.

De familie van der Elst verkoos er om emotionele redenen voor om het huwelijk in Damme te laten plaats vinden, wegens de evidente band met de streek via het Kasteel van Oostkerke. Renaud van der Elst bracht dan ook een deel van zijn jeugd door op het kasteeldomein in Oostkerke. Het echtpaar zou zich wel vestigen in Zwitserland. Een huwelijksfeest zou later nog plaatsvinden.