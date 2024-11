Teddy en Nelly vieren briljant

Op 7 november 1959 werden Eduard (Teddy) Gloster en Nelly Watermeulen in Middelburg in de echt verbonden. Ze vierden hun 65ste huwelijksverjaardag met familie en buren thuis in de Hoekestraat in Westkapellle. Het echtpaar heeft een dochter Sandra en twee kleinkinderen Celine en Delfien. Teddy en Nelly leerden elkaar kennen in de horeca. Eduard werkte 34 jaar in het Casino van Knokke, eerst als receptionist en nadien als chauffeur. Nelly was huisvrouw. Eduard leidde de fietsclub in Westkapelle in goede banen en was voorzitter van de vriendenkring in het Casino. Vroeger gingen ze graag fietsen, nu genieten ze volop van het rustige leven. (HH/gf)