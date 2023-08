Schepen leidt huwelijk van eigen zoon in goede banen

Op zaterdag 19 augustus stapten Charlotte Vanderper (34) en Pieter Verbeure (36) in het huwelijksbootje in het gemeentehuis van Houthulst. Opvallend: het was schepen Erik Verbeure, de vader van Pieter, die het koppel in de echt mocht verbinden.

Charlotte Vanderper is verzekeraar en Pieter Verbeure werkt als ploegleider in een bouwbedrijf. Het koppel met met Juliette en Rachelle twee dochtertjes. Zaterdag beloofden ze elkaar eeuwige trouw in Houthulst. Het plechtige gedeelte werd voltrokken door schepen Erik Verbeure, vader van Pieter waarbij hij vertelde dat Charlotte meteen bij de eerste kennismaking met veel liefde in de familie Verbeure opgenomen. Jeroen Vandromme, de schepen die normaal de huwelijken voltrekt in Houthulst, was ook aanwezig voor de formaliteiten.

Schepen Erik Verbeure is trots op het paar en blikt met een goed gevoel terug op dit speciale moment. “Zo’n moment raakt ieder ouderhart sowieso”, vertelde de schepen achteraf. “Maar beroepshalve een belangrijk onderdeel mogen zijn zoals het huwelijk van je eigen kind, dat zorgt toch voor extra genoegdoening. Uiteindelijk is iedereen wel ergens preus op wat men doet en ik ben daar geen uitzondering op. Ik ben ook maar een mens en bij dergelijke gelegenheden kan ik ook emotioneel zijn. Het blijft tenslotte je kind dat een volgende stap in zijn toekomst zet.”