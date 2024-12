Roger en Marguerite delen al 70 jaar lief en leed met elkaar

Roger Vanhaeverbeke en Marguerite Van Simaeys mochten hun platina jubileum vieren. Het koppel stapte 70 jaar geleden, op 26 november 1954, in het huwelijksbootje en dat nadat ze elkaar in het oog kregen langs de baan, van en naar het werk. Ze trouwden in Meulebeke, waar Marguerite opgroeide. Ze kregen samen vijf kinderen, maar de oudste overleed jong. Twee zonen en twee dochters groeiden verder op in het gezin. Zij zorgden voor twaalf kleinkinderen en ook het eerste achterkleinkind is een feit. Roger was garagist en Marguerite werkte als hulp voor de boekhouder in een garage. Roger is een gepassioneerd wielertoerist, terwijl Marguerite bij de bloemen en planten haar grootste bezigheid heeft gevonden. Als ze mag kiezen, gaat ze steevast voor rozen. (LDW/foto WME)