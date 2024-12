Roger en Laurette zijn 50 jaar getrouwd

Roger Laveyne (79) en Laurette Mommerency (77) uit de Weststraat trouwden 50 jaar geleden op 2 augustus 1974. Er zijn twee dochters, Evelien en Bernard Brouckaert en Vicky en Frederic Matten, en vier kleindochters. Laurette is afkomstig uit Lichtervelde en werkte als administratief bediende. Roger, afkomstig uit Oudenburg, was douanebeambte. Ze gaan graag samen op reis. Roger vindt het fijn om in de tuin te werken, Laurettes hobby is fotografie. Ze leerden elkaar kennen op een studentenbal. Voor hun gouden jubileum werden ze ontvangen door het gemeentebestuur in LDC De Ploeg. (JW/foto Kurt)