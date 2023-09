Roger en Beatrice vieren hun diamanten bruiloft

In zaal De Kroon in Esen vierden op zondag 27 augustus Roger Vermeersch (81) en Beatrice (Bea) Vanacker (81) hun diamanten bruiloft. Het paar woont in de Maagdhoek in Esen. Ze huwden op 31 augustus 1963. Roger was vrachtwagenbestuurder bij firma Deneckere. Het paar heeft vier kinderen: Linda, gehuwd met Werner Beckers, Toni gehuwd met Suzy Dewilde, Danny en Sandra, partner van Rudi Devriendt. De kleinkinderen: Sophie en Anthony, Sander en Yannick, Sarah, Bert, Nick en Sarah, Joke en Cheng Guo, Robby, Sybren en Jelena, Andres, Samantha en Selena. De achterkleinkinderen: Hanne, Thomas, Margeaux, Morgane, Nobel, Henri, Elly en Zara-Mei. (ACK/foto ACK)