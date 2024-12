Rita en Omer varen in een gouden huwelijksbootje

Rita Van de Steene (71) en Omer Van Caeseele (74) zijn vijftig jaar getrouwd. Tijdens de zwoele zomer van 1972 leerden ze elkaar kennen op een KLJ-fuif in Lembeke. Na twee jaar verkering traden ze op 20 december 1974 op het gemeentehuis van Zomergem in het huwelijksbootje. Na het kerkelijke huwelijk, dat plaatsvond op 7 juni 1975, vestigden ze zich in de Pastoor De Swaeflaan in Donk, waar Omer een mooie woning had opgetrokken. Hun liefde werd bekroond met 3 kinderen en 7 kleinkinderen. Rita werkte 5 jaar lang bij het MPI in Lovendegem en was daarna 39 jaar lang onthaalouder. Omer ging in 1966 aan de slag bij de firma Pollier, een schrijnwerkerij in Maldegem, en werkte daarna bij Bekaert in Aalter. In 1989 werd hij zelfstandig schrijnwerker. Daarnaast is hij ook een gepassioneerd houtdraaier. Hij is lesgever en was zelfs zes jaar lang het gezicht van Dobbit-tv. Elke tweede zaterdag van de maand komt hij ook samen met de Meetjeslandse Houtdraaiers. Ook Rita is dagelijks creatief bezig. Zo houdt ze van borduren, haken en kaartjes maken. (MIWI/foto MIWI)