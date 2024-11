Pol Monteyne en Rita Devos vieren 60 jaar huwelijk

Pol Monteyne en Rita Devos werden gehuldigd door het gemeentebestuur. Het koppel stapte op 18 september 1964 in het huwelijksbootje en is dus al 60 jaar getrouwd.

Jubileren is het ideale ogenblik om eens terug te blikken. Pol groeide op in Poelkapelle. Hij woonde er samen met zijn broer, zus en ouders. Na zijn lagere school trok hij naar het VTI om metaal te studeren. Op zijn zestiende ging hij aan de slag in Moeskroen. Het grootste gedeelte van zijn beroepscarrière, zo’n 36 jaar, werkte hij bij de firma Spanbo. Pol is graag buiten en houdt van tuinieren.

Rita groeide op ‘Den Drogen’ in Moorslede op. Daar woonde ze samen met haar twee broers, zus en ouders. Na haar lagere schooltijd in de toenmalige meisjesschool in Moorslede ging ze op haar veertiende werken in Frankrijk. Later was ze aan de slag in de gemeenteschool in Moorslede, waar ze onder andere hielp bij het serveren van de maaltijden. Voor Rita is kuisen zeker geen opdracht, maar eerder een hobby.

Diamanten paar

Pol en Rita leerden elkaar kennen tijdens een dansavond in Zonnebeke. Ze trouwden op 18 september 1964 in de kerk van Moorslede. Hun huwelijksfeest vond plaats in de toenmalige zaal Beernaert.

Het inmiddels diamanten echtpaar kreeg één zoon: Filip. Hij zorgde samen met zijn vrouw Cindy voor een kleinzoon voor Pol en Rita: Arno. (BF)