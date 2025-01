Platina jubileum voor Frans en Noëlla uit Wingene

Frans Callewaert en Noëlla Devos mochten op zaterdag 14 december hun platina jubileum vieren. Dat betekent dat het koppel al 70 jaar gehuwd is. Een bijzonder moment dat samen met de familie werd beleefd.

Frans Callewaert (92) werd geboren op den Beekhoek in Wingene en ging naar school op Den Ondank en in Zwevezele. Toen hij 14 jaar oud was, ging hij aan de slag in een weverij in Ardooie, waar hij leerde spoelen aanleggen en aan zijn eigen weefgetouw mocht werken.

Hij werkte nog voor verschillende andere bedrijven, om uiteindelijk een carrière van maar liefst 35 jaar te hebben bij de stoelenfabriek Kesteloot in Wingene.

Noëlla Devos (91) groeide op in Wingene op de Zandberg. Ze ging naar de Centrumschool en volgde les in de naaischool, waarna ze bij de firma Depauw aan de slag kon aan de snijtafel. Later werd ze huismoeder maar toen de kinderen groot waren, werkte Noëlla ook nog bij de zetelfabriek Deruddere.

Ontmoeting in cinema

Frans en Noëlla leerden elkaar kennen in cinema De Zalm. Ze waren nog jong en moesten enkele jaren wachten om te mogen trouwen. Ze gingen wonen in de Rozendalestraat, maar verhuisden al snel naar de Hillesteenweg. Ze kregen twee kinderen. Johan is getrouwd met Ann en Ivan is getrouwd met Martine. De stamboom werd verder aangevuld met de kleinkinderen Anneleen, Willem, Jasper, Jannetien, Jessy en Joyé. Intussen zijn er ook vier achterkleinkinderen: Jefke, Phil, Suza en Sansa. Frans was maar liefst 51 jaar actief lid bij de harmonie. Nu houdt hij zich vooral bezig met het onderhoud van de tuin, de serre en de moestuin, waar hij heel wat groenten kweekt. Met die groenten gaat Noëlla dan weer aan de slag in de keuken.

Het koppel trekt er ook graag nog eens op uit voor een wandeling of een pannenkoek. Zo genieten ze samen van elk moment en dat al 70 jaar lang.

