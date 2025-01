Platina huwelijk voor Marie-Thérèse en Frans

Frans Speleers (95) en Marie-Thérèse Vandeputte (92) uit de Berglaan 46 vierden een uitzonderlijk jubileum: op 7 januari waren ze zeventig jaar getrouwd. Een platina huwelijk is in deze tijd bijzonder zeldzaam. Een delegatie van het gemeentebestuur en de pers brachten een bezoek aan het koppel om samen met hen en hun familie te toosten op dit unieke moment.

Frans en Marie-Thérèse, door iedereen gekend als Trees, vormen de kern van een talrijke familie, waarin vier van hun zeven kinderen in de buurt wonen. Tien jaar verschil tussen de kinderen, waaronder een tweeling. Ze blikken met liefde terug op een tijd waarin het leven zich grotendeels op straat afspeelde. Dertig à veertig jaar geleden was de openbare weg een speelplaats: tennissen met de buren, voetballen op een halve hectare grond, en altijd omringd door leeftijdsgenoten.

Frans combineerde zijn werk als ambtenaar en docent met een functie als inspecteur-generaal bij het Ministerie van Financiën van de Vlaamse Gemeenschap. Trees hield zich thuis bezig met naaien, breien, koken en zelfs meubels maken. Het gezin was actief en sociaal. Jaarlijks organiseerden ze een Spel Zonder Grenzen met de buren, geleid door zoon Geert.

Zelfs de vakanties verliepen in stijl: met negen in de gezinswagen op weg naar de kust via Diksmuide, waar het vaste winkeltje in Zarren en de IJzertoren als herkenningspunten dienden.

Bezige bij

Nu nog is Trees een bezige bij. Ze kweekt groenten in haar serre, is dol op bloemen en planten, en voert trouw de vogels. “En de ganzen bij de buren”, lacht ze. “Ik praat ertegen, want ik hou van wat contact. Ik ga er dan naartoe met een blaadje lekker malse sla uit mijn moestuin.” Er huizen vele verhalen in het gezin. “We zorgen voor elkaar zolang we kunnen, en doen dat graag”, vertelt ze. Vroeger bakte ze elke verjaardag ze wafels en nu is er op zondag vaak zelfgemaakte taart. “Wie wil komen eten, is altijd welkom”, lacht ze. Het geheim van hun lange huwelijk? Daarover hoeft Trees niet lang na te denken. “Hoe we dat doen, zo lang samenblijven?”, herhaalt ze. “Waarom niet?”, is de retorische vraag die de kranige dame terugstelt.