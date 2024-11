Patrick Lampaert en Mia Ampe zijn 50 jaar getrouwd

Patrick Lampaert (77) en Mia Ampe (73) zijn 50 jaar getrouwd. Ze trouwden op 18 oktober 1974 in de kerk van Woesten. Beiden groeiden op in Woesten. Patrick werkte vanaf zijn 20 jaar op de ouderlijke boerderij, waar ook een maalderij was, en waar het koppel nog steeds woont. Mia werkte eerst 7 jaar als verpleegster bij de Zwarte Zusters in Ieper om dan nog 33 jaar in het zorgcentrum HVZ van Elverdinge, te werken. Het koppel leerde elkaar kennen door met gezamenlijk vrienden samen te komen in het Kasteelhof in Woesten. Er werden twee kinderen geboren. Ilse (49) is gehuwd met Jody Butstraen. Samen met hun twee kinderen Louise (17) en Victor (14) wonen ze in Zillebeke. Zoon Kris (46) is nog alleenstaand en woont in het huis naast het gouden koppel. Vroeger zijn Patrick en Mia veel op reis geweest, eerst met de caravan toen de kinderen nog schoolplichtig waren om er daarna met z’n tweetjes op uit te trekken met het vliegtuig en zelfs enkele cruises. Nu geniet het koppel al een 10-tal jaar van z’n pensioen. Ze gaan nu meestal met de auto op reis en trekken naar de Ardennen, Luxemburg, de Moezelstreek of naar de Belgische kust. En tijdens de schoolvakanties genieten ze van een midweek in Center Parcs met hun kleinkinderen. Burgemeester Stephan Mourisse ging samen met schepen Bram Coppein, schepen Gerda Goubeir en schepen Marnick Lauwers het koppel thuis opzoeken. Dochter Ilse en zoon Patrick waren ook van de partij. (foto RVL)