Patrick en Rita vieren gouden bruiloft

Patrick Soutaer (69) en Rita Degrave (69) uit de Zwarte Nonnenstraat werden in de bloemetjes gezet voor hun 50ste huwelijksverjaardag. Patrick is geboren in Ukkel, maar zijn ouders zijn afkomstig uit Ieper en Mesen. Toen Patrick 14 jaar was, verhuisde het gezin naar Veurne. Rita zag het levenslicht in Veurne en het zou ook in daar zijn dat ze elkaar leerden kennen toen ze naar school fietsten. Ze beloofden elkaar eeuwige trouw op 20 december 1974. Patrick droomde ervan om wielrenner te worden. Hij won een aantal wedstrijden en zelfs een criterium, maar Patrick moest zijn inspanningen wat doseren en zocht later zijn ontspanning in een andere sport: het voetbal. Toen hij na enkele jaren genoeg ervaring had opgebouwd, tekende hij als trainer. Later werd hij zelfs lijnrechter en assistent-scheidsrechter in tweede provinciale. Patrick was 14 jaar actief als postbode en dan nog 28 jaar als hoofdcontroleur. Rita kon toveren met naald en draad en maakte alle kledij zelf voor haar gezin. Het koppel kreeg drie kinderen: Tom, Kevin en Karen. Als dochter van de vroegere confectiezaak De Gouden Schaar in de Noordstraat in Veurne moest ze ook daar dikwijls bijspringen met haar naaikunst. Ze werkte als verkoopster in verschillende confectiewinkels, in de fabriek Inbelco en later bij bpost. Eenmaal met pensioen ging haar belangstelling uit naar aquagym en yoga. Samen maken ze graag uitstappen met hun camper. Ondertussen zijn er negen kleinkinderen bijgekomen. Op de foto Rita en Patrick, geflankeerd door hun kinderen Tom, Kevin en partner Cindy en Karen en partner Lode. Ook de kleinkinderen Sam, Lio, Lou, Rhune, Sten, Ymke en vriend Wouter, Thibe en Louwyck mochten meevieren, samen met Rita’s zus Renée en partner Michel. Uittredend schepenen Guido Hosten en Pascal Sticker en burgemeester Peter Roose kwamen het gouden koppel feliciteren. (foto JTV)