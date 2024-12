Ouders oud-burgemeester zijn 70 jaar getrouwd

Andrea Landuyt (91) en Etienne Van den Bussche (93), de ouders van oud-burgemeester Marleen Van den Bussche, zijn 70 jaar getrouwd. In de winter van 1952 leerden ze elkaar in Kleit kennen tijdens een toneelvoorstelling in Zaal De Boei van Oscar Lameire. Op 25 november 1954 traden ze op het gemeentehuis van Maldegem in het huwelijksbootje. Hun liefde werd bekroond met drie kinderen, zes kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Andrea was huisvrouw. Etienne was houtbewerker bij zagerij Verstrynge in Maldegem en was later ook nog aan de slag bij de firma Eeckhout in Kleit. In wzc De Kleithoeve genieten ze van de kleine dingen. (MIWI/foto MIWI)