Oud- burgemeester Pillaert en Nicole in het diamant

Nicole Depoorter (80) en oud-burgemeester Jean-Pierre Pillaert (85) werden naar aanleiding van hun diamanten huwelijksjubileum door burgemeester Frederik Demeyere, schepen Julie Misplon en algemeen directeur Filip Van Eeckhout in de bloemetjes gezet.

Nicole werd geboren en getogen in Hooglede, maar Jean- Pierre is afkomstig uit Wervik. “We leerden elkaar kennen in De Dubbele Arend waar ik woonde. Hij is er één keer binnengekomen en er meteen ook gebleven. Op onze trouwdag was Jean-Pierre een uur te laat. De klokken bleven maar luiden en er kwam steeds meer volk kijken waarom dat huwelijk niet kon beginnen. Velen dachten dat de trouw niet zou doorgaan”, grapt Nicole.

Nicole trouwde op haar twintigste met Jean- Pierre en al snel kwamen er drie zonen: Didier (59), Dominiek (57) en Kristof (54). “Met drie kinderen bleef ik thuis om het huishouden te doen.”

Een drukke agenda

“Mijn man Jean-Pierre was industrieel ingenieur en werkte eerst bij een Franse firma. Hij combineerde die job met een functie in het parlement. In 1988 werd hij voor het eerst verkozen tot burgemeester en werd ook mijn takenpakket uitgebreider. Ik hield mijn man zijn agenda bij, nam de telefoons op en algauw werd ik zowat zijn rechterhand. Tijdens zijn politieke carrière werd ik ook voorzitster van Markant, Kind&Gezin en heb ik een leesclub opgericht. Ik heb het altijd heel jammer gevonden dat hij na 18 jaar burgemeesterschap besloot om uit vrije wil te stoppen”, gaat Nicole verder.

Ondertussen heeft het koppel zeven kleinkinderen en hun eerste kleinkind is op komst.

De hele familie genoot van een gezellige bijeenkomst in het ouderlijke huis. (EVG)