Oscar en Laurette zijn 60 jaar getrouwd

Oscar De Wilde (78) en Laurette Van Hecke (78) mochten 60 kaarsjes uitblazen op hun huwelijksverjaardagstaart. Het koppel trouwde op 7 januari 1965, een dag na Oscars 18de verjaardag. Twee jaar eerder hadden ze elkaar leren kennen in het café van de ouders van Laurette. Ze kregen samen een zoon, Alain. Laurette werkte eerst als poetsvrouw en nam daarna een café over. Oscar werkte dan weer tot aan zijn pensioen in een tuinbedrijf. Het koppel, dat afkomstig is uit Wetteren, kwam in 2015 in Oostende. Sinds 2018 verblijft Laurette echter in wzc De Boarebreker. (JRO/foto JRO)