Ontmoeting in dancing Rodeo mondt uit in gouden huwelijk

Francine De Prest (71) en Carlos Van Wiemeersch (72) zijn vijftig jaar getrouwd en werden op het gemeentehuis feestelijk in de bloemetjes gezet. Op 18 juni 1972 ontmoetten ze elkaar in dancing Rodeo in Eeklo. Het was op de dansvloer dat ze elkaar in de armen sloten en nooit meer loslieten. Op 12 oktober 1974 trouwden ze voor de wet in Maldegem en diezelfde dag werd in de kerk van Donk ook het kerkelijk huwelijk voltrokken. Hun liefde werd bekroond met dochters Sabine en Annelies en ondertussen groeide hun gezin uit tot een mooie familie met twee schoonzonen en vier kleinkinderen. Francine was 39 jaar aan de slag in de doe-het-zelfzaak van haar schoonouders. Carlos was vennoot in de zaak van zijn ouders, maar werkte er zelf niet. Hij runde een smederij. Zeventien jaar geleden verhuisden ze van Lovendegem naar Maldegem, waar ze ook actief zijn in het verenigingsleven: Carlos als zingend lid en bestuurslid van het gemengd koor Canticorum en Francine als bestuurslid van Neos Maldegem. Ze houden van fietstochten, fietsvakanties en reizen met Neos. Het is hun vurige wens om nog lang samen te kunnen zijn in goede gezondheid. (MIWI/foto MIWI)