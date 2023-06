Ontmoeting in dancing Den Hoorn in Maldegem mondt uit in gouden huwelijksjubileum

Rudy Verschoote (70) en Hyacintha Van den Neste (69) zijn vijftig jaar getrouwd. In de zomer van 1971 leerden ze elkaar kennen in dancing Den Hoorn in Oedelem. Na twee jaar verkering traden ze op 15 juni 1973 in het huwelijksbootje.

Gefeest werd er in zaal Europe in Eeklo. Na hun huwelijk woonden ze negen jaar bij de ouders van Hyacintha in de Vakekerkweg. Daarna verhuisden ze naar de Sparreweg om uiteindelijke definitief terug te keren naar de Vakekerkweg. In 1978 zag hun dochter Benita het levenslicht en met Rune en Hanne zijn er ondertussen ook al twee flinke kleindochters.

Rudy was eerst aan de slag in vleesfabriek Finora en trok daarna naar meubelfabriek Van de Putte in Eeklo. Hij eindigde zijn beroepscarrière in Brugge bij de firma Ter Helleborg, die tv-kasten maakte. Hyacintha was 35 jaar aan de slag in De Swaan en Spaan in Maldegem. In zijn vrije tijd trok Rudy er graag op uit met de koersfiets. Beiden waren ze vele jaren lang de motor van Vief Maldegem.

Ze organiseerden tal van activiteiten en stonden graag ten dienste van anderen. Rudy was ook 19 jaar voorzitter van deze vereniging. Wegens gezondheidsredenen doen ze het vandaag rustiger aan. Samen wandelen, een uitstapje maken en samen naar tv kijken, zijn dingen waarvan ze genieten. “Het geheim voor 50 jaar huwelijksgeluk? Wat kunnen verdragen van de ander en nu en dan eens wat water bij de wijn doen”, klinkt het bij het gouden huwelijkspaar.

(MIWI)