Norbert en Annie zijn 50 jaar getrouwd

Op zaterdag 11 maart was het feest ten huize Norbert Bonny en Annie Gryp. Het koppel woont in Muizenveld. Het echtpaar vierde in familiekring hun gouden huwelijksjubileum en kregen het bezoek van burgemeester Lieven Cobbaert en de schepenen Celesta Muylle en Tina Ledaine. Zij kwamen het gouden echtpaar namens het lokaal bestuur en ons vorstenpaar feliciteren. Het koppel kreeg bloemen en een cadeaubon. Norbert (71) vertelde heel wat anekdoten. Hij is een rasechte Eernegemnaar en verdiende tot aan zijn pensioen de kost als kasseilegger. “Hard labeur, maar we leverden altijd puik werk, maar hebben ook veel pintjes gedronken na het werk”, lacht Norbert hartelijk.

Annie (66) werd geboren in Torhout en werkte als arbeidster in de nu historische Flandria-fabriek in Zedelgem. Het gouden koppel leerde elkaar kennen in de vroegere dancing Den Aster in Aartrijke, die toen gerund werd door Roger Derous. Na vier jaar trouwden ze op 9 maart 1973. Het huwelijksgeluk werd bezegeld met twee zonen: Jurrie (48) en Davy (45). Het gouden echtpaar heeft ook drie kleinkinderen: Kainn, Ryan en Chaeynne. Norbert is een fervent Cercle-supporter, vinkenliefhebber en voorstander van cyclocrosser Klaas Vanthournout. Hij geniet op zijn oude dag van zijn tuin, serre en zijn pintje. Annie vult haar dagen met het huishouden, breien en geregeld haar 97-jarige mama bezoeken in woonzorgcampus Hof Demeersseman. (EV/foto Coghe)