Noël Peperstraete en Christine Deleu vieren gouden jubileum

Noël Peperstraete en Christine Deleu zijn 50 jaar getrouwd. Het jubileum werd officieel gevierd.

Noël Peperstraete (75) werkte vroeger als elektro-mecanicien bij de firma Westvlees in Westrozebeke. Ook echtgenote Christine Deleu (71) was er aan de slag als arbeidster. Noël stond bij Westvlees in voor het onderhoud van de machines en ontmoette zo Christine toen hij de afdeling waar ze werkte aandeed. Noël en Christine trouwden op 4 oktober 1974. Het kerkelijk huwelijk volgde de dag nadien. Het koppel heeft 2 kinderen en 7 kleinkinderen, waarvan 1 overleden is. Noël en Christine leggen in hun vrije tijd graag een kaartje. Ze zijn lid van drie kaartclubs: Nooit Moe in Westrozebeke, de Paradijskaarters in Staden en de kaartclub van OKRA.