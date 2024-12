Noël en Nicole vieren platina jubileum

Noël Ricart en Nicole Demasure uit de Dokter Lauwersstraat werden ontvangen in de raadszaal van het gemeentehuis voor hun platina huwelijk. Noël (92) studeerde in het klooster en het VTI in Roeselare, richting mechanica. In 1950 begon hij te werken bij de firma Bekaert in Zwevegem. Tussen 1960 en 1965 werkte hij bij de politie in Zwevegem. Daarna was hij aan de slag bij de firma Bekaert in Ingelmunster, waar hij in 1987 met brugpensioen ging. Nicole (90) ging naar het klooster, waar ze het beroep van naaister aanleerde. Ze werkte een periode als thuiswerkster en oefende het beroep van naaister uit. Later werd ze huisvrouw.

Vier kinderen

In 1967 hield Noël de Foto-Diaclub, nu Foto-Digiclub, boven de doopvont. Hij was ruim 50 jaar voorzitter van deze vereniging. Nu is hij erevoorzitter. Hij is ook voorzitter van de Politieke Gevangenen, afdeling Tielt, en ondervoorzitter van de afdeling West-Vlaanderen. Het echtpaar ging vele jaren op reis met de caravan. Ze bezochten o.a. Marokko, Portugal en Turkije. Nicole bakt zelf brood en wafels. Het echtpaar gaat vaak wandelen. Ze rijden elke dag met de auto ergens heen in eigen gemeente, waarna ze een wandeltochtje maken.

Op 30 december 1954 stapten Nicole en Noël in het huwelijksbootje. Ze woonden twee jaar in Ingelmunster en verhuisden dan naar Zwevegem. Sinds 1965 wonen ze in de Dokter Lauwersstraat op de Westwijk. De jubilarissen hebben vier kinderen: Ingrid (1956) met Didier Verfaillie (Ketenstraat), Geert (1957) met Greta Vanhoutte (Sint-Eloois-Winkel), Katrien (1963) met Marc Brenders (Mechelen) en Leen (1968) met Stefan Lemey (Bruggestraat). Er zijn 12 klein- en evenveel achterkleinkinderen.

In het gemeentehuis stond schepen Martine Verhamme stil bij de levensloop van het platina echtpaar. Ze zei ook dat een platina huwelijk een zeldzaam is. De jubilarissen ontvingen enkele geschenken, waaronder een foto van het koningspaar. Daarna vierden ze verder feest in Salons Gistelhove in Emelgem.