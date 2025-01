Noël en Marleen vieren gouden jubileum: “Aan de hoek van de toog”

Noël Vanhee en Marleen Lagae zijn 50 jaar getrouwd. Naar aanleiding van dit jubileum werden ze onlangs ontvangen in het gemeentehuis. Ze leerden elkaar kennen aan de hoek van de toog in café De Wegwijzer in Lendelede, het café van Marleens ouders.

Noël (73) is geboren op de ouderlijke hoeve in de Sint Arnoldusstraat. “Na de lagere school volgde ik 4 jaar mechanica aan de vakschool in Izegem. Na mijn legerdienst werkte ik 18 jaar bij Hendrik Soenen in Izegem waar men machines maakte om PVC-ramen te produceren. Ik werkte ook nog een tijdje bij TVH in Gullegem en trok daarna elke werkdag naar Leerdam in Nederland waar ik in een bedrijf dat CNC-machines maakte werkte. Toen dit bedrijf failliet ging begon ik in 1993 als zelfstandige. Met succes en mijn zonen zetten mijn bedrijf ‘Algemene Metaaalbewerkingen Vanhee BV’ in Moorsele nu verder.

De Wegwijzer

Marleen (69) werd in het moederhuis van Lendelede geboren. “Mijn ouders woonden 12 jaar in de Gootstraat in Sint-Eloois-Winkel en baatten daarna het bekende café De Wegwijzer in de Winkelsestraat in Lendelede, op de grens met Ledegem, uit”, zegt Marleen.

“Zowel Noël als ikzelf zijn eigenlijk kinderen van de Westhoek van Lendelede en groeiden op een boogscheut van elkaar op. We wonen er nog altijd. Na de lagere school in Sint-Eloois-Winkel volgde ik handel in de Avé in Izegem. Ik werkte dan eerst als bediende in een garage voor heftrucks en kranen in Kortrijk en daarna vele jaren in warenhuis Beral in Izegem waar ik 5 jaar voltijds en dan 10 jaar deeltijds werkte om voor de kinderen te kunnen zorgen. Ik deed ook enkele interims in de boekhouding bij diverse firma’s. En zowel Noël als ikzelf volgden vele avondlessen.”

Moeder Lydie

De jubilarissen leerden elkaar kennen aan de hoek van de toog. “Ik ging met enkele vrienden af en toe iets drinken in café De Wegwijzer en zag wel iets in Marleen”, zegt Noël. “Ik kon uiteindelijk haar moeder Lydie overtuigen van mijn goede bedoelingen, Marleen zag het ook zitten en dit was het begin van onze romance! We trouwden op 20 december 1974 voor de wet en op 3 januari 1975 voor de kerk.”

Noël en Marleen woonden eerst in de Kortrijksestraat in Sint-Eloois-Winkel. “In november 1977 trokken we naar onze nieuwbouwwoning in de Winkelsestraat in Lendelede.” In het gezin werden 5 kinderen geboren maar ze moesten vroeg afscheid nemen van hun dochtertjes Vannesa en Gwendolyn. Bjorn, Gregory en Roderick zijn de 3 zonen die respectievelijk de mannen zijn van Katrien, Evy én Sia. Hun 10 kleinkinderen zijn Stan, Febe, Loor, Michelle, Jelle, Camille, Amber, Myrthe, Arthur en Lucas.