Nicolas en Magda zijn zestig jaar getrouwd

Nicolas Kellens (80) en Magda Claesen (81) waren op 14 oktober zestig jaar getrouwd. Het echtpaar is afkomstig van Lanaken, maar woont al meer dan twintig jaar in Blankenberge. “Het was óf Zutendaal, óf de zee, en uiteindelijk is het dus het tweede geworden”, aldus Magda, die als jonge mama thuisbleef om voor haar zes kinderen te zorgen. Ondertussen zijn er ook al acht kleinkinderen. Nicolas was dertig jaar penitentiair beambte – cipier – in de gevangenis van Hasselt. “Maar Magda en ik hebben elkaar leren kennen in de cinema”, vertelt hij. “Ik was daar met een bende vrienden en vond haar zo’n knappe verschijning dat ik mijn stoute schoenen aantrok: juffrouw, mag ik naast je komen zitten aub? De rest is geschiedenis”, klinkt het. (WK/foto WK)