Monique en Willy vieren diamanten huwelijk

Op zaterdag 18 februari zette het college van burgemeester en schepenen Willy en Monique Braem-Muyllaert in de bloemetjes ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft. Het koppel uit Leffinge deelt al 60 jaar lief en leed met elkaar. Op 23 februari 1963 huwden Monique en Willy in Leffinge waar ze nog altijd aan de Vaartdijk-Noord wonen. Beiden werden ook geboren in Leffinge: Willy in 1939, Monique in 1943. Terwijl Willy tot aan 1998 professioneel vloerder was, ontfermde Monique zich over het huishouden. Monique en Willy hebben drie dochters en vier kleinkinderen. Volgens Monique en Willy is het geheim voor een lang en succesvol leven “elkander respecteren”. Willy is een fervent voetbalfan. Samen gaan ze graag wandelen en is geen enkele puzzel te moeilijk. Op de foto: Dirk De Poortere, Dirk Gilliaert, Natacha Lejaeghere, Maureen Braem, Nancy Braem, Willy Braem, Monique Muyllaert en Marianne Braem. (PG/foto LC)