Monique en Jean-Pierre vieren goud

Maar liefst vijftig jaar getrouwd: Monique Vanhollebeke (70) en Jean-Pierre Seru mochten met recht en rede een feestje bouwen. Zij is afkomstig uit Gistel, hij komt uit Eernegem, maar het liefdesnest werd gebouwd in de geboorteplaats van Monique. “We leerden elkaar kennen tijdens het carnavalsbal in café Concordia in Eernegem, zo’n 51 jaar geleden”, glundert het koppel. De gewezen huisvrouw en lasser kregen twee kinderen: Isabelle (48) en Jürgen (49). Met Julie (15) en Timothy (18) zijn er ook twee kleinkinderen. Samen met vrienden en familie kwam het gevolg samen in De Vlasschaard in Oostende voor een gezellig etentje. (TVA/foto PM)