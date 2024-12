Miet en Piet treden in het huwelijksbootje: “Allermooiste dag van ons leven”

De kinderen van de vrije basisschool op de Heirweg stonden iets voor 10 uur Miet en Piet op te wachten in een erehaag. “Een week geleden kregen we een trouwaankondiging dat zwarte Miet en zwarte Piet gingen trouwen in de kerk van de Heirweg”, vertelt directeur Marijke Decrop (50).

“Alles werd tot in de puntjes uitgewerkt om het koppeltje hét moment van hun leven te bezorgen.” Er werd gezongen, gedanst, een prachtig geknutselde stoomboot stond klaar, de bruidskindjes Finne Dewaele (4) en Arnaud Vincke (6) trokken hun beste kleren aan en de ringen lagen te wachten op een kussentje.

De intrede in de kerk opende met het liedje Pietenliefde en de ceremonie eindigde met opnieuw een erehaag waarbij de jongsten met kleurrijke linten zwaaiden en de oudere leerlingen zeepbellen bliezen. “Het is de allermooiste dag van ons leven”, zeggen Miet en Piet helemaal gelukkig. Esmée Deloovere (6) uit het eerste leerjaar is verwonderd: “Ik wist niet dat er ook meisjes-pieten waren”, fronst ze. “Het mooiste vond ik dat de pieten elkaar een ring aandeden en een kus gaven.”