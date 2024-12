Maurice en Frieda vieren diamanten jubileum

Maurice Lippens (88) en Frieda Vanthuyne (82) vierden onlangs hun diamanten huwelijksverjaardag. Het koppel werd voor de gelegenheid ontvangen door burgemeester Koenraad Degroote in het gemeentehuis. Maurice is een rasechte Oeselgemnaar. Frieda is afkomstig uit Kruishoutem. Ze leerden elkaar kennen in het bedrijf in Waregem waar ze beiden werkten. In Oeselgem zetten zij zich beiden al jaren in voor het verenigingsleven. Maurice was ook bestuurslid van de Confrérie O. L. V. van Halle in Oeselgem en ging 45 keer te voet naar Halle. Het echtpaar woont op het Kerkplein in Oeselgem. (vadu/gf)