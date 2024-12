Martinus en Julia vieren platina jubileum

Op vrijdag 29 november vierden Martinus Vandekerckhove (92) en Julia Vranckx (97) hun platina bruiloft, en dat bijzondere moment liet het gemeentebestuur niet zomaar voorbijgaan. Het echtpaar, dat al 70 jaar lief en leed deelt, werd in de bloemetjes gezet in het Welzijnshuis. In 1954 gaven Martinus en Julia elkaar het ja-woord in Lier. Martinus werd op 20 december 1931 geboren in Anderlecht, terwijl Julia op 20 augustus 1927 het levenslicht zag in Lier. Samen hebben ze een grote en hechte familie opgebouwd, met vier kinderen, elf kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. Na een rijk gevuld beroepsleven ging Martinus op 1 januari 1983 met pensioen. Het echtpaar vond altijd vreugde in wandelen en genieten van muziek, een gedeelde passie die hen dichter bij elkaar bracht. Volgens Julia en Martinus ligt het geheim van hun lange en succesvolle huwelijk in “veel praten en luisteren naar elkaar.” Hun trouwdag, zo zeggen ze, blijft de mooiste dag van hun leven. (PG/foto PG)