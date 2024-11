Martine en Serge vieren gouden jubileum in Het Applauws

Op zaterdag 9 november kregen Serge Kiersebilck (68) en Martine Werbrouck (68) naar aanleiding van 50 jaar huwelijk een plechtige ontvangst in Het Applauws. Serge is geboren in Moeskroen op 6 februari 1956, Martine is geboren in Menen op 23 juni 1956. Beiden stapten op 8 november 1974 in Rekkem in het huwelijksbootje. Het gouden koppel woont in de Putstraat. Ze hebben drie kinderen Maddy (†), Aline en Jessica. Met Hanne, Oksana, Alysson, Lore, Lauren en Vens zijn er zes kleinkinderen.

Serge poliert al 48 jaar lang beton, iets wat hij nu nog steeds doet bij aannemer Alex Vanthournout. Martine is dan weer de rechterhand van Sophie Degraeve, die feestzaal-café De Club uitbaat. Na afloop van de plechtigheid schoof het volledige gezelschap aan tafel voor een feestelijke maaltijd. (foto CB/CB)