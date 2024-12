Martine en Adrien mogen klinken op een gouden huwelijk

Adrien Neirynck (75) en Martine Mauroo (71) werden plechtig ontvangen op het gemeentehuis van Olsene om hun gouden bruiloft te vieren met een gezellige receptie. Adrien werd geboren in Machelen en Martine in Waregem. Ze leerden elkaar kennen in dancing Riva in Deurle. Ze stapten in het huwelijksbootje op 31 oktober 1974. Ze wonen nu in de Tuttegemstraat in Machelen. Ze kregen één kind en twee kleinkinderen. Adrien deed tijdens zijn loopbaan verwarming en sanitair en Martine werkte in een kartonbedrijf in Deinze. Adrien heeft als hobby uitstapjes doen met zijn moto en Martine houdt van wandelen. (MV/foto MV)