Marijke en Christiaan zijn vijftig jaar getrouwd

Christiaan Millecam en Marijke De Winter uit de Pannestraat in Machelen mochten onlangs hun gouden huwelijksverjaardag vieren.

Op 18 september 1974 werden ze in de echt verbonden. Christiaan is afkomstig uit Deinze, Marijke uit Waregem. Ze leerden elkaar kennen in het midden: in de voormalige dancing Tabarin in Machelen. Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren en intussen hebben Christiaan en Marijke zes kleinkinderen. Tijdens zijn beroepsleven werkte Christiaan als keukenbouwer, Marijke werkte bij de bank. Tegenwoordig zijn ze vooral veel bezig met hun kleinkinderen en werken ze graag in de tuin.