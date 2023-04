Marie Rose Vanhooren en Robert Dereeper vieren gouden jubileum uit Ichtegem: “Eerste trouwkoppel in De Gerre”

Marie Rose Vanhooren en Robert Dereeper trouwden in december 1973 als eerste Ichtegems koppel in het nieuw gemeentehuis in De Gerre, nu site Bruwier. Ze mogen zich dit jaar dus een ‘gouden koppel’ noemen. Hun gemeentehuis gaat binnenkort tegen de vlakte.

De gemeente is gestart met de voorbereidende werken voor de make-over van de dorpskern van Ichtegem. Het bronzen beeld voor het gemeentehuis op de site Bruwier (vroeger ‘de gerre’ genaamd), van de lokale kunstenaar Irénée Duriez, is reeds verplaatst en ook de ramen in brandglas zijn al verwijderd. En dat roept bij het Ichtegems echtpaar Robert Dereeper en Marie Rose Vanhooren tal van herinneringen op. Zij zijn immers in dat gemeentehuis als eerste koppel door toenmalig burgemeester Prosper Dupon getrouwd.

Onteigening

Het Ichtegems gemeentehuis heeft een rijke geschiedenis achter de rug. De ‘gerre’ waar het gemeentehuis destijds werd gebouwd, was eigendom van de zussen Hilde en Hertha Bruwier, dochters van dokter Aloïs Bruwier (Ichtegem 1857-Ichtegem 1939). Maar Hertha wilde echter niet verkopen, wat het toenmalige gemeentebestuur er eind 1965 toe verplichtte de onteigeningsprocedure in te zetten. Op Pinksteren 1967 organiseerde fanfare Sint-Cecilia nog een groot feest in de leegstaande gebouwen en eind 1967 werd de ‘gerre’ gesloopt.

Het gemeentebestuur bouwde op die plaats een nieuw gemeentehuis dat officieel in gebruik werd genomen op 28 december 1973 – dus nu bijna 50 jaar geleden – door burgemeester Prosper Dupon en gouverneur Pierre Vanoutryve d’Ydewalle. En dat was voor het gemeentepersoneel van toen een hele verbetering en verademing.

Technische snufjes

“Ja, dat was het zeker”, zeggen Robert Dereeper (69) en Marie Rose Vanhooren (68), die al tientallen jaren in de Rubenslaan wonen, maar voorheen de sympathieke uitbaters waren van café ’t Brouwershof. “Er waren ruime kantoren met ramen die zorgden voor een grote lichtinval, alle technische snufjes waren voorzien en er was op de eerste verdieping een grote zaal waar trouwpartijen, recepties en de gemeenteraad konden plaatsvinden. En ook voor het personeel was dat een echte verademing, want voordien waren ze gehuisvest in dat klein kotje op de markt, waar een mens zich nauwelijks kon roeren of keren.”

“Wij zijn daar trouwens als eerste Ichtegems koppel door toenmalig burgemeester Prosper Dupon voor de wet getrouwd en kregen van hem toen een brandglas cadeau waarop het nieuw gemeentehuis stond afgebeeld”, vervolgen Marie Rose en Robert lachend.

Laatste bezoekers

“En toen burgemeester Lieven Cobbaert de spelers en het bestuur van KVC Ichtegem er in 2022 ontving naar aanleiding van de kampioenenviering van vierde naar derde provinciale en aankondigde dat wij de laatsten waren die als bezoekers op het gemeentehuis ontvangen werden, zei ik hem dat ik er als eerste ook getrouwd was, wat bij de burgemeester en bij sommige aanwezigen toch enige verbazing opwekte. Trouwens, het brandglas dat we cadeau kregen van Prosper Dupon, hebben wij nog altijd. Het hangt op in de garage”, besluiten Marie Rose en Robert, nu genietend van hun welverdiend pensioen.

