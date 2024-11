Marcel Hallaert en Jeanine Madou zijn 50 jaar getrouwd: “Onze romance begon in het café van mijn ouders”

Marcel Hallaert en Jeanine Madou zijn 50 jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen op het trouwfeest van Jeanines vriendin. “En ’s anderendaags kwam hij op bezoek in het café van mijn ouders en dat was het begin van onze romance”, zegt Jeanine.

Marcel Hallaert (86) is afkomstig van Gullegem. “Na zijn middelbare studies aan ‘Overleie’ in Kortrijk hielp ik mee in de fietsenzaak van mijn ouders”, zegt Marcel. “Vader was fietsenmaker en maakte zelf nog fietskaders en zadels. Mijn vrouw Jeanine en ik namen de zaak over. De winkel was in Heule, het fietsatelier in Gullegem. Toen wij met de zaak stopten schonken we heel wat gereedschappen aan het wielermuseum ‘Koers’ in Roeselare.”

Verkoop

Jeanine Madou (80) is een geboren Lendeleedse uit de Stationsstraat. “Na de lagere school volgde ik nog twee jaar les in Kain-Latombe (deelgemeente van Doornik) om mijn Frans te leren”, zegt Jeanine. “Daarna hielp ik in mee in de bierhandel, annex café, van mijn ouders. Na mijn huwelijk met Marcel hielp ik uiteraard mee in de fietsenzaak en stond ik in voor de verkoop van sportkledij.”

Marcel en Jeanine leerden elkaar kennen op het trouwfeest van de vriendin van Jeanine. “Marcel kon niet dansen, maar vroeg me toch ten dans en hij had geluk want ik zei ja”, zegt Jeanine. ”’s Anderdaags al kwam hij naar het café van mijn ouders en daar is onze romance begonnen. Elf maanden later trouwden we voor de wet en voor de kerk op 6 september 1974. We woonden vele jaren boven de winkel in de Kortrijksestraat in Heule en in 2001 verhuisden we naar Lendelede.”

Tuinieren

Voor Marcel was zijn werk zijn passie én zijn hobby. Later kreeg hij er een tweede passie bij: hun reizen filmen. Jeanine was ook altijd bezig met de zaak. Later leerde ze naaien. Sinds corona ontdekten ze allebei het tuinieren. “Toen de kinderen nog thuis waren reisden we met de caravan, later maakten we verre reizen naar onder andere Mexico en Israël.” Marcel en Jeanine hebben drie kinderen: Marc, Ann en haar man Mario en Jan en zijn vrouw Mieke. Ze zijn de grootouders van Wouter, Ella, Morris en Lionel.