Marc Vandermeulen en Henriette Cokelaere vieren 50 jaar huwelijksgenot

Marc Vandermeulen (71) en Henriette Cokelaere (70) uit Ieper vierden hun gouden huwelijksjubileum. Ze werden respectievelijk geboren op 20 juni 1951 in Aalbeke en op 20 juni 1952 in Roeselare. Beiden dus op dezelfde dag met één jaar verschil. Ze trouwden in Rollegem op 16 maart 1973. Marc was bakker en Henriette werkte altijd mee in de bakkerij. “Gedurende 38 jaar hielden we Patisserie Marc in de Boterstraat in Ieper open. Ik werkte als warme bakker en Henriette bediende de klanten in de winkel”, vertelt Marc. “We waren in de wijde omtrek gekend voor bananentaarten en ovenkoeken. In 2011 zijn we met pensioen gegaan en nu wonen we in de Griettenstraat in Ieper.”

Marc en Henriette hebben twee dochters: Jannick (Christoph Meersman) en Sandy. Ze hebben ook twee kleinkinderen: Isaubo (23) en Manon (21). Henriette is lid van Markant en Neos en bij Okra Ieper doet ze aan linedansen. Marc is liefhebber van oldtimers en houdt van werken in een stadstuintje nabij ‘t Eilandje. “Als je gezond blijft, is het belangrijk om te genieten van je pensioen”, besluit Henriette. Het koppel werd in het stadhuis ontvangen door schepen Ives Goudeseune. (foto EG)