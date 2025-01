Marc en Rita vieren gouden huwelijksjubileum

Marc De Bruycker (76) en Rita Battiau (67) uit de Maaldestedestraat in Zillebeke zijn vijftig jaar getrouwd. Marc werd geboren in Poperinge op 2 april 1948 en Rita in Gent op 12 juli 1957. “Met een aantal vrienden waren we eens naar de kermis in Wervik getrokken en daar heb ik Marc ontmoet”, vertelt Rita. “De vonk sloeg over en op 10 januari 1975 zijn we getrouwd. Marc werkte als metaalbewerker bij Picanol en ik ging aan de slag bij Klippan. De laatste elf jaar werkte ik nog samen met onze dochter Cindy (40) in Hill 62, het Sanctuary Wood Museum in de Canadalaan in Zillebeke. Davy (44) is onze oudste zoon. Intussen hebben we ook drie kleinkinderen. Marc geniet van zijn pensioen maar ik ben nog een echte spring-in-’t veld”, besluit Rita. Op de foto zien we Marc en Rita samen met burgemeester Katrien Desomer en bevriend koppel Yvonne Germonprez en Marc Maes. (foto EG)