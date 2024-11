Magda en Gilbert zijn een gouden paar

Naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Gilbert Vermander (75) en Magda Vens (73) gehuldigd door het stadsbestuur.

Het familiefeest vond plaats in restaurant ’t Palet. De jubilarissen wonen in de Kruisekestraat, vlak naast de parking rond de Sint-Jozefskerk. Ze zijn de ouders van vijf kinderen: Geert, Eddy, Carine, Bart en Wim. Gilbert en Magda zijn de trotse grootouders van zes kleinkinderen Frieke, Geike, Yorben, Eline, Rune en Seppe. Gilbert werkte liefst 42 jaar lang als mecanicien. Magda was huisvrouw en zorgde voor de opvoeding van haar kroostrijk gezin. Gilbert werkt graag in zijn moestuin. Magda bakt graag brood. Groot is haar inzet voor de Sint-Jozefsparochie.