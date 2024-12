Lucien en Georgine zijn 65 jaar getrouwd

Lucien Carton (96) en Georgine Verstaen (89) vierden recent hun 65ste huwelijksverjaardag in het gemeentehuis van Dentergem. Hij was tijdens zijn loopbaan actief als bediende bij de belastingen. Georgine was huisvrouw en nam de opvoeding van haar drie kinderen Carine, Marleen en Geert op zich. Ondertussen zijn er met Jeroen en Joke ook twee kleinkinderen en met Grec en Scott twee pluskleinkinderen. Er zijn met Syrah en Sienna ook twee achterkleinkinderen en met Martha en Walt twee plusachterkleinkinderen. Op de foto zie je de familie, vergezeld van enkele muzikanten. Lucien was tientallen jaren lang secretaris van de Oeselgemse Harmonie die hij nog steeds een heel warm hart toedraagt. (vadu/gf)