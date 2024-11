Lucien en Agnès varen in een diamanten huwelijksbootje

Zaterdag 9 november vierden Lucien Weyne (84) en Agnès Bosch (84) hun diamanten huwelijksjubileum, een mijlpaal van 60 jaar huwelijk. Agnès werd geboren in Handzame als dochter van Maria Vandekerckhove en Cyriel Bosch, op de boerderij waar ze opgroeide met drie broers en zeven zussen. Het harde boerenleven vormde haar jeugd. Lucien zag het levenslicht in Zarren, waar zijn ouders Sidon Weyne en Julia Arlein hun gezin van zeven kinderen liefdevol grootbrachten. Sidon startte als veehandelaar en richtte later meubelzaak Meubelen Weyne op. Lucien ontmoette Agnès op een feest in de Boterhalle in Diksmuide. In 1964 trouwden ze, en hun liefde werd bekroond met de geboorte van drie kinderen: Gino, Gerdi (die ze helaas in 2018 verloren) en Herbert. Samen bouwden ze Meubelen Weyne uit tot een bloeiend bedrijf, met eigen atelier en later ook Weyne Veranda’s. Vandaag genieten ze van hun acht kleinkinderen: Justin, Charles, Camille, Remy, William, Henri, Emilia en Victoria. (PG/foto IV)