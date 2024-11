Luc en Marie vieren gouden huwelijskjubileum

Het echtpaar Luc Vercaigne en Marie Jonckheere vierde 50 jaar huwelijksgeluk. Luc Vercaigne (71) werkte een tijdlang bij Mol in Sleihage en ging nadien aan de slag als vrachtwagenchauffeur. Echtgenote Marie Jonckheere (69) werkte tijdens haar actieve beroepsloopbaan onder andere bij Pinguin (het huidige Greenyard Frozen), bij Erogal in Oostnieuwkerke en bij tearoom Athena in Roeselare. De vonk tussen Luc en Marie sloeg over op Westrozebeke kermis. Ze huwden op 4 oktober 1974. Op 5 oktober volgde het kerkelijk huwelijk. Het koppel heeft twee zonen en drie kleinkinderen. In hun vrije tijd leggen Luc een Marie graag een kaartje. Zo zijn ze allebei lid van de kaartclub van OKRA. Daarnaast trekken ze er ook veel met de fiets op uit. (BCH/foto JCR)